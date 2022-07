Lavoro sottopasso via Panni al via da lunedì 25: ecco cosa succederà

Prende il via lunedì 25 luglio la prima fase di lavori, con le relative modifiche alla viabilità, per la realizzazione del sottopasso di via Panni, a cura di Fer (Ferrovie Emilia-Romagna), volto a superare il passaggio a livello della linea ferroviaria Modena-Sassuolo.In particolare, dopo le attività propedeutiche di queste settimane, in corrispondenza di questa prima fase di lavori, che avrà una durata di circa quattro mesi, nel tratto tra via Beato Angelico e l’ingresso provvisorio perdonale dell’Istituto Caritas sarà operato un restringimento, la circolazione sarà regolata a senso unico con direzione da via Giardini verso via Fratelli Rosselli e la velocità massima consentita sarà ridotta a 30 chilometri orari. Dalla rotatoria di via Fratelli Rosselli in direzione via Giardini sarà possibile percorrere via Panni esclusivamente per raggiungere l’ingresso del Caritas e l’area degli orti per anziani.Rimane sospeso il servizio ferroviario nel tratto tra Modena e Formigine, sostituito da Fer attraverso autobus fino alla Stazione centrale dei treni (con partenza da Porta Nord). La riattivazione della linea è prevista dopo l’11 settembre, in corrispondenza della riapertura delle scuole. Nel tratto tra Formigine e Sassuolo, invece, la società che gestisce la rete ferroviaria regionale ha già comunicato che la linea ferroviaria sarà riattivata nell’estate 2023, una volta conclusi i lavori del sovrappasso di Sassuolo, e la tratta fino a fine lavori sarà coperta con mezzi su gomma.Il superamento del passaggio a livello di via Panni, con un intervento del valore di circa 5 milioni di euro e della durata complessiva di quasi un anno e mezzo, è reso necessario dalla prossima introduzione del Sistema di Controllo Marcia Treno che aumenterà la sicurezza della circolazione ferroviaria ma determinerà anche un allungamento dei tempi di chiusura dei passaggi a livello.A questa prima fase in partenza, seguirà una seconda fase di lavori che richiederà la completa sospensione della circolazione in via Panni nel tratto da via Marinetti, eccetto residenti, autorizzati e mezzi pubblici, fino all’ingresso dell’Istituto Caritas e degli Orti per anziani. Negli ultimi due mesi, inoltre, sarà interdetto anche il capolinea dell’autobus di fronte al parco, con una necessaria riorganizzazione del trasporto pubblico locale nell’area, mentre per i residenti della zona sarà previsto un percorso alternativo per raggiungere le abitazioni.Quella della realizzazione di un sottopasso stradale in via Panni è la soluzione scelta dai cittadini in alternativa al sovrappasso ferroviario attraverso la consultazione online “Che ne pensi” che l’Amministrazione ha svolto lo scorso anno e chiedeva ai modenesi di esprimere la preferenza tra il sottopasso stradale o un sovrappasso ferroviario. Sull’intervento di superamento del passaggio a livello, infatti, l’Amministrazione ha fatto un percorso partecipativo che conta infatti una consultazione pubblica e sei assemblee in Quartiere nel corso di un anno.