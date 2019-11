Limiti dell'antimafia, torna a Carpi Bolzoni intervistato da Senatore

Saranno il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e lo studioso Antonio Nicaso, i protagonisti del nuovo appuntamento di “Ne vale la pena”, ciclo di incontri con gli autori promosso dal Comune di Carpi in collaborazione con Bper. Domenica sera alle 20.45 all'auditorium Loria Gratteri e Nicaso parleranno del loro libro “La rete degli invisibili” intervistati da Pierluigi Senatore. Lunedì sera invece (stessa ora stessa sede) incontro con il giornalista di Repubblica Attilio Bolzoni (nella foto) che torna in provincia di Modena (IL VIDEO dell'incontro a Brescello) per presentare il suo libro “Padrino dell’antimafia” (Zolfo editore).

Nel libro di Bolzoni al capitolo 'Una docile Antimafia', come noto, ci si sofferma in modo dettagliato in chiave critica anche sul ruolo di Libera di don Luigi Ciotti.