Lo sguardo dei bambini: medico trova un cancello contro coronavirus

Terzo disegno giunto in redazione raccogliendo il nostro appello a proporre ai figli e ai ragazzidi fare un disegno o scrivere un racconto su questo periodo difficile, o quantomeno del tutto straordinario anche per i bambini costretti a non frequentare le lezioni a causa della emergenza coronavirus.Emilio Ardente, da Bastiglia. Ha disegnato un medico che scrutando il microscopio trova un modo per fermare il coronavirus. E fa l'occhiolino...