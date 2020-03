Lo sguardo dei bambini: un supereroe contro il coronavirus

Ancora un disegno giunto in redazione de La Pressa raccogliendo il nostro appello a proporre ai figli e ai ragazzidi fare un disegno o scrivere un racconto su questo periodo difficile di emergenza coronavirus.Federico, 10 anni, immagina un supereroe in grado di imbrigliare in una rete il coronavirus. Un uomo in volo che cancella la paura e la malattia.