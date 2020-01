Lotta alla Sla, a Modena 60 ammalati: sabato spettacolo beneficenza

La sezione di AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale amiotrofica, di Modena organizza sabato 25 gennaio alle 21 al Teatro dei Segni uno spettacolo di improvvisazione teatrale a scopo benefico il cui ricavato sarà interamente devoluto all'associazione. 'Il magnifico mondo di Mr.D' è il titolo dello spettacolo.



AISLA Modena nasce nel 1996, dapprima come soggetto giuridico autonomo e poi come sezione dell’AISLA Nazionale, a seguito dell’impegno di alcune persone i cui familiari erano stati colpiti da SLA.

Oggi la sezione conta 13 soci, 4 volontari attivi ed è il punto di riferimento non solo per circa 60 ammalati della Provincia di Modena ma anche per altrettanti malati di province limitrofe ed anche lontane.