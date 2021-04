L'ultimo saluto all'amico a quattro zampe: a Modena un servizio raro

Chi ha sperimentato quanto sia dolorosa la morte del proprio cane o del proprio gatto può comprendere a fondo l'utilità del servizio offerto ormai da 15 anni in provincia di Modena da un'azienda di Medolla, la Ram Service. Un'agenzia per la cremazione di animali domestici attiva dal 2006 e che fornisce un rapido intervento in caso di decesso di animali d'affezione. Un tipo di servizio al quale sempre più cittadini fanno ricorso, ma ancora raro in Italia, tanto è vero che realtà simili in Regione Emilia Romagna si contano sulle dita di una mano.Paolo ha aperto questa attività nel 2006 e da allora, insieme alla sua famiglia, ha potuto constatare come il numero dei modenesi che decidono di ricorrere alla cremazione del proprio animale deceduto, piuttosto che consegnare i resti all'isola ecologica, sia costantemente in crescita.Un momento particolarmente triste per le famiglie al quale accostarsi con tatto, perchè davvero i cani e i gatti diventano parte integrante della vita dei loro padroni.E dietro ogni cremazione, al termine della quale è prevista - se lo si desidera - anche la resituzione delle ceneri, vi sono ricordi incancellabili. Dolce e straziante la storia di Tango, un grande San Bernardo che venne regalato con un enorme fiocco azzurro appeso al collare a una bambina modenese, Chiara, per il suo decimo compleanno. Tango crebbe insieme a quella bambina per tutti gli anni dell'adolescenza e della maturità, accompagnandola nelle vacanze in montagna, al lago e nei momenti di studio.Anziano e malato di diabete, durante un breve viaggio in Erasmus in Spagna di Chiara, divenuta intanto fisioterapista, rimase per qualche settimana a casa coi genitori di lei. Le condizioni dell'animale si aggravarono in modo irreversibile in quel mese, ma il cane attese il ritorno della ragazza, quasi per poterla salutare l'ultima volta, e morì proprio tra le sue braccia poche ore dopo il ritorno a casa.A quel punto la giovane si rivolse al veterinario che gli suggerì proprio il servizio dell'azienda medollese: il potere essere vicino all'animale anche nel momento dell'addio e della cremazione fu di conforto per tutta la famiglia.Un ricordo che si sovrappone a tanti altri in questi 15 anni di lavoro della Ram, sia in collaborazione con gli ambulatori veterinari che coi privati, per i quali è previsto anche il ritiro a domicilio.