Lutto a Modena, è morto l'ex direttore dell'Archivio di Stato

L'ex direttore Angelo Spaggiari, presidente della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, è scomparso oggi a 85 anni.'Ho conosciuto Angelo – ricorda il sindaco Mezzetti – quando era direttore dell’Archivio di Stato e, nel mio ruolo di assessore comunale alla Cultura, abbiamo avuto più di un’occasione di collaborazione. Nel corso di questi anni ci siamo incontrati occasionalmente e ho sempre nutrito grande stima per lui e la sua sensibilità ai temi culturali. Rivolgo il mio profondo cordoglio ai familiari e a quanti gli hanno voluto bene'.'Uno studioso appassionato – aggiunge l’assessore Bortolamasi – sempre disponibile a condividere il suo sapere, stimato e amato dai suoi allievi e dalle persone che hanno lavorato con lui.

Una persona che incarnava perfettamente la vocazione a divulgare la conoscenza e a trovare motivi di unità che è alla base delle Deputazioni di Storia Patria'.

'Del direttore Angelo Spaggiari ricorderemo per sempre l'innata gentilezza, la fine ironia, la profonda vocazione al servizio degli studiosi e della collettività, il forte attaccamento alle memorie della propria comunità. Il direttore ha sempre dimostrato fino agli ultimi giorni un forte attaccamento all'Archivio di Stato e alle sue iniziative, prendendone parte con instancabile impegno e genuino entusiasmo. Il suo insegnamento ed il suo esempio sarà sempre presente nella memoria di quanti lo hanno conosciuto e delle successive generazioni di archivisti. Resterà vivo nella memoria di tutte le persone chiamate a raccogliere la sua eredità culturale e professionale. Angelo Spaggiari - dichiara la direttrice dell’Archivio di Stato di Modena, Lorenza Iannacci - lo ricordiamo tutti come un fine storico e intellettuale , direttore dell’archivio di Stato di Modena per 30 anni.



Con lui va via un signore d’altri tempi, un uomo buono, uno dei punti di riferimento dell’archivio e del panorama culturale delle città di Reggio e Modena. Finisce un’era e siamo tutti un po’ più poveri'.



Nato a Reggio Emilia nel 1939, Spaggiari è stato Direttore dell’Archivio di Stato di Modena dal 1979 al 2006. Si è occupato a lungo di storia istituzionale degli ex Stati Estensi ed in particolare del riflesso del potere principesco sulle strutture politico-amministrative. Autore di numerosi scritti di storia istituzionale e teoria archivistica.Dopo aver conseguito il diploma della Scuola di Paleografia e Dottrina Archivistica annessa all’Archivio di Stato di Modena, si laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Modena. Dal 1966 entra nei ruoli dell’Amministrazione Archivistica Statale e nel 1974 riceve l’incarico dell’insegnamento dell’archivistica presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Modena. Nel 1975 collabora alla realizzazione della voce “Modena” della Guida Generale degli Archivi di Stato,Nell’anno accademico 1978/79 tiene l’insegnamento di “Archivistica” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, quale supplente del Prof. Filippo Valenti di cui è stato allievo.Nominato “Primo dirigente” nell’Amministrazione Archivistica nel 1979, viene incaricato della Direzione dell’Archivio di Stato di Modena e, di conseguenza, della Direzione della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica allo stesso annessa.Dal 2002 al 2005 è stato docente di Archivistica presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali del Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 2005 ha ricoperto l’incarico di Presidente della Deputazione di Storia patria per le antiche province modenesi.