Lutto a Modena, morto nella notte Giorgio Ganzerli: aveva 65 anni

Giorgio Ganzerli era nato il 10 settembre del 1957 a Medolla, con la sua attività “Agriverde”, situata a Medolla, ha rappresentato punto di riferimento per il settore, affermandosi nel tempo come una delle realtà più importanti per la creazione dei giardini e la manutenzione del verde di tutta l’Area Nord della provincia.'Ricorderemo con affetto Giorgio Ganzerli – ha concluso il segretario generale Lapam Carlo Alberto Rossi – perché ha svolto un grande lavoro come consigliere della categoria dei giardinieri, prestando sempre molta attenzione ai bisogni dei colleghi e tendendo sempre una mano per aiutarli'.