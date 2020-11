Lutto in città, è morto Benny: imprenditore e re dei barman modenesi

Lutto in città per la morte di Roberto Benintende, imprenditore e conosciutissimo barman modenese. Benny aveva 54 anni: ieri mattina il suo corpo senza vita è stato trovato nella casa in cui abitava in centro storico.Alla sua creatività è legata la nascita e lo sviluppo di tantissimi locali a Modena e non solo: da Villa Freto, al Caffè dell’Orologio, dal Roxy Bar al Gran Caffè, dal Bollicine al Benny’s Bar di Corso Canalchiaro al Decano. Recentemente aveva anche aperto un negozio di abbigliamento in via Emilia.Tanti i messaggi di affetto affidati ai social. 'Benny, quanto mancherai accidenti. Mancherai a tutta Modena, eri un grande imprenditore, precursore di idee innovative sempre pronto a fare ed aiutare: io voglio immaginarti lì già indaffarato a cercar di creare qualcosa che faccia star meglio anche gli Angeli'.'Modenamoremio ricorda Benny per il suo forte impegno in Centro Storico, negli ultimi mesi differenziando anche la sua attività, un tuffo nell'abbigliamento rivolto a giovani' - scrive Maria Carafoli, punto di riferimento dell'associazione Modenamoremio.