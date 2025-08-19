Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Malore in spiaggia, muore veterinario 48enne di Modena

Il veterinario è stato colto da un malore in spiaggia mentre si trovava in vacanza a Roccella Ionica

Lutto per la sanità modenese, è morto questa mattina a 48 anni il dottor Paolo Coluccio, professionista del Servizio veterinario. Il veterinario è stato colto da un malore in spiaggia mentre si trovava in vacanza a Roccella Ionica.
‘L’Azienda Usl di Modena esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Paolo Coluccio, professionista del Servizio veterinario. Coluccio era giunto in Azienda nel 2021 e lavorava al Centro Servizi di Baggiovara nell’Area C, dedicata alle attività per l’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. In particolare si occupava dei controlli relativi ai sottoprodotti di origine animale, come ad esempio la mangimistica e la formazione degli alimenti per il petfood. Negli anni aveva acquisito una notevole esperienza e competenza anche nel campo degli animali da esperimento, che lo ha portato a collaborare con l’Istituto Superiore di Sanità proprio su questo settore’ - fa sapere l’Ausl.
Commosso il ricordo dei colleghi del Servizio veterinario: ‘La sua capacità di superare le avversità e di affrontare i cambiamenti lascia in tutti noi una impronta indelebile ed un grande insegnamento che terremo nei nostri cuori. La professionalità, la resilienza e l’allegria ci accompagneranno per sempre e ci saranno di esempio nella nostra attività giornaliera. Ci ha lasciato il dono della virtù della pazienza sapendo attendere il tempo del raccolto e della felicità. Lascerà in tutti noi un vuoto difficile da colmare’.

