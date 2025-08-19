Lutto per la sanità modenese, è morto questa mattina a 48 anni il dottor Paolo Coluccio, professionista del Servizio veterinario. Il veterinario è stato colto da un malore in spiaggia mentre si trovava in vacanza a Roccella Ionica.
‘L’Azienda Usl di Modena esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Paolo Coluccio, professionista del Servizio veterinario. Coluccio era giunto in Azienda nel 2021 e lavorava al Centro Servizi di Baggiovara nell’Area C, dedicata alle attività per l’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. In particolare si occupava dei controlli relativi ai sottoprodotti di origine animale, come ad esempio la mangimistica e la formazione degli alimenti per il petfood. Negli anni aveva acquisito una notevole esperienza e competenza anche nel campo degli animali da esperimento, che lo ha portato a collaborare con l’Istituto Superiore di Sanità proprio su questo settore’ - fa sapere l’Ausl.
Commosso il ricordo dei colleghi del Servizio veterinario: ‘La sua capacità di superare le avversità e di affrontare i cambiamenti lascia in tutti noi una impronta indelebile ed un grande insegnamento che terremo nei nostri cuori. La professionalità, la resilienza e l’allegria ci accompagneranno per sempre e ci saranno di esempio nella nostra attività giornaliera. Ci ha lasciato il dono della virtù della pazienza sapendo attendere il tempo del raccolto e della felicità. Lascerà in tutti noi un vuoto difficile da colmare’.
Malore in spiaggia, muore veterinario 48enne di Modena
Il veterinario è stato colto da un malore in spiaggia mentre si trovava in vacanza a Roccella Ionica
Lutto per la sanità modenese, è morto questa mattina a 48 anni il dottor Paolo Coluccio, professionista del Servizio veterinario. Il veterinario è stato colto da un malore in spiaggia mentre si trovava in vacanza a Roccella Ionica.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Platis (Fi): ‘Scandalo Amo, con la gestione Bosi nulla è cambiato’. E domani conferenza col legale di Amo
Emergenza urgenza montagna, avanti con gli infermieri senza Met, e la piazza di Sestola insorge
Modena, in aumento i ricoveri per Ketamina
‘Modena, campo scuola di atletica: perchè queste distruzioni?’
Modena, Ordine Commercialisti festeggia gli iscritti all'Albo professionale da oltre 40 anniArticoli Recenti
Il PD si fa la festa: apre la Schlein e chiude Don Ciotti
Ferrari: asta record da 26 milioni di dollari per Daytona SP3
In auto con pugnale e hashish: denunciato
Ferragosto di abbattimenti: ridotti in polvere gli ultimi ettari di bosco del bacino in linea della cassa