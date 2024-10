Allerta rossa: scuole chiuse a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

l’Allerta Rossa per criticità idraulica nel territorio di Modena (è Arancione per i temporali) dove il livello idrometrico dei fiumi, già interessati dalle piene in corso per le piogge della scorsa notte, potranno superare soglia 3.È possibile, quindi, nel corso della giornata di sabato, la chiusura precauzionale al traffico di alcuni ponti. Proprio per evitare disagi nei trasferimenti stradali, il Comune diha condiviso con Provincia e Prefettura il provvedimento per la chiusura delle scuole nel capoluogo, in analogia con gli altri Comuni, a partire dai principali centri di(scuole superiori),Analoghe decisioni sulla chiusura delle scuole assunte anche aL’ordinanza a Modena riguarda di fatto le superiori e le due medie Carducci e Sola solitamente aperte al sabato.A Modena, nel frattempo, è già stato chiuso il ponte sul torrente Tiepido di via Curtatona e la Provincia ha chiuso quello di Navicello vecchio sul Panaro, all’innesto della strada provinciale 255 con la strada provinciale 2.Per la protezione civile è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.Con l’allerta Rossa ai cittadini si raccomanda di limitare gli spostamenti in automobile allo stretto necessario e di stare lontano da corsi d’acqua, ponti e strade sott’argine; di non utilizzare piani interrati e seminterrati e prepararsi se necessario a portarsi ai piani alti.

Si suggerisce, inoltre, in particolare a chi vive nei pressi dei corsi d’acqua, di raggruppare gli effetti personali più importanti che potrebbero servire in caso di eventuale evacuazione (per esempio, chiavi di casa, soldi, documenti di identità, medicinali, impermeabili e vestiario di ricambio, bottiglia d’acqua e torcia) e di chiudere, in quel caso, le utenze di gas, luce e acqua.

Per le segnalazioni al Coc comunale si può telefonare al numero 059 2033745.



A Carpi è stata disposta per la giornata di domani, sabato 19 ottobre:

La chiusura tutte le scuole di ordine e grado (anche nella Provincia di Modena e nel Comune di Correggio)

La sospensione di tutti i servizi educativi e scolastici (trasporto scolastico, prescuola..)

La sospensione di tutti i mercati

La chiusura cimiteri nelle frazioni di Cortile e San Martino Secchia