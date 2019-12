Maltempo, oggi a Modena chiusi ponte Alto e ponte dell'Uccellino

A Modena verranno chiusi in via precauzionale, intorno alle 17 di oggi, i ponti sul Secchia, dopo che il livello del fiume ha superato la soglia di guardia. Ponte Alto e ponte dell'Uccellino, tra Modena e Soliera, rimarranno chiusi nella serata e, probabilmente, per tutta la notte, visto che la piena sta transitando lentamente in pianura, pur non essendoci particolari apporti idrici dalla montagna.La situazione è monitorata dal Centro operativo comunale (Coc) in accordo con la Sala operativa unica integrata di Marzaglia che sta garantendo l'attività di controllo su tutto il nodo idraulico modenese nella fase di allerta Arancione. I tecnici del Comune di Modena e i volontari di Protezione civile, con il supporto della Polizia municipale, sono impegnati nel monitoraggio puntuale dei punti solitamente più critici delle arginature dei corsi d'acqua.Le previsioni meteorologiche sono incoraggianti e, se le condizioni lo consentiranno, si prevede la riapertura dei ponti nelle prime ore della mattina di lunedì 23 dicembre.