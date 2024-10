Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Consigliamo di non mettersi in movimento e di portare al sicuro eventuali oggetti di valore che fossero nei garage e negli interrati valutando attentamente se non ci siano situazioni di pericolo. Per quanto riguarda i fiumi che transitano attorno a Modena i colmi di piena sono previsi nella mattinata di domani al di sotto della soglia maggiore di attenzione'.Intanto si registrano pesanti disagi alla viabilità sulla Nuova Estense. Dopo il cavalcavia in direzione Montale traffico bloccato a causa della carreggiata stradale bloccata.