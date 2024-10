Maltempo, torna l’allerta rossa anche a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Non sono previste piogge consistenti per la giornata odierna.Per la giornata di lunedì 21 ottobre non sono previsti fenomeni meteorologici significativi.

Si prevede la propagazione delle piene nei tratti a valle dei fiumi Secchia e Reno con livelli superiori alle soglie 2 e il transito della piena di Po - nelle pianure occidentali con livelli superiori a soglia 1 e nelle pianure centro-orientali con livelli superiori a soglia 2 -, e si potranno ancora generare localizzati fenomeni franosi sui settori collinari e montani. L'allerta arancione delle aree collinari centrali si riferisce proprio alla particolare fragilità dei versanti, causata dalle abbondanti precipitazioni delle ore e giorni scorsi.

In Riviera si potranno manifestare possibili difficoltà di deflusso di fiumi e canali in mare per via dell’elevato livello del mare.

Il Centro operativo regionale (COR) è attivo h24, collegato con tutte le Prefetture, gli enti locali, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine, insieme all’intero sistema di protezione civile regionale, per garantire il monitoraggio continuo della situazione.