'Mancano medici di famiglia, colleghi venite a Modena ad aiutarci'

'Medici sostituti di medici di famiglia cercasi. Contattatemi in privato. Ho colleghi in malattia e colleghe in gravidanza che fanno fatica a trovare sostituti'. A lanciare il bizzarro appello dal suo profilo Facebook è il presidente dell'Ordine dei medici di Modena Carlo Curatola.'Sul territorio occorrono colleghi che vadano a ricoprire per lunghi periodi degli ambiti carenti di assistenza primaria e delle zone carenti di continuità assistenziale - afferma Curatola -. L'appello lo rivolgo dal mio profilo perché sono sicuro che in questa maniera potrà raggiungere colleghi che mi leggono sparsi per tutta Italia. Modena è città accogliente e sono sicuro che si potranno trovare soluzioni che rendano più proficua e redditizia la collaborazione di lavoro'.