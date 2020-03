Mappa nuovi contagi nel modenese: 16 casi a Carpi, 15 nel capoluogo

Gli 85 nuovi casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena si trovano al momento per la maggior parte in isolamento domiciliare (69), 2 sono in terapia intensiva e 14 ricoverati in altri reparti.Una donna di 84 anni di FormigineUna donna di 65 anni di FormigineUna donna di 92 anni di ModenaUna donna di 86 anni di Castelnuovo R.Un omo di 85 anni di CarpiUn uomo di 93 anni di PavulloUn uomo di 83 anni di San PossidonioUn uomo di 77 anni di ModenaUn uomo di 83 anni di MaranelloUn uomo di 67 anni di Vignola(i Comuni non in elenco non registrano nuovi ammalati):Bastiglia 2Bomporto 1Camposanto 1Carpi 16Castelfranco 6Castelnuovo 3Castelvetro 2Cavezzo 1Concordia 2Finale Emilia 3Formigine 4Lama Mocogno 1Maranello 4Mirandola 4Modena 15Nonantola 2Novi 2Palagano 1San Felice 2San Prospero 1Sassuolo 3Soliera 1Vignola 3Non residenti in provincia 5Si aggiungono, vale a dire senza più sintomi e 16 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 119 le persone nel modenese guarite clinicamente, di cui 49 con anche il doppio tampone negativo.