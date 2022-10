Marano: fermato dai Carabinieri, addosso e a casa aveva 110 grammi di cocaina

Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Comando Stazione di Marano sul Panaro, unitamente a militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo e della Tenenza di Vignola, hanno tratto in arresto un 43enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’uomo, sottoposto a un normale controllo di polizia a bordo di un’autovettura (risultata condotta senza patente), veniva sorpreso in possesso di 17 involucri contenenti cocaina per un totale di 26 grammi, contenuta all’interno di un borsellino. L’immediata perquisizione estesa anche all’abitazione ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 16 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 92grammi, oltre a materiale vario per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente e denaro contante per un totale di 600 Euro in banconote di piccolo taglio, ritenuto provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale S. Anna di Modena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.In foto, il sequestro di droga, contanti e materiale per il confezionamento sequestrato dai Carabinieri