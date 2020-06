Mascherine colorate ed estive: l'idea di due giovani di Mirandola

'Ci chiamiamo Federica e Luca, siamo due fratelli, e con l’idea di fare innanzitutto un servizio per la comunità, abbiamo pensato di progettare e sviluppare delle mascherine per proteggersi e che facessero sentire freschi anche nelle giornate più calde. La nostra idea è no profit, chiediamo infatti il solo recupero della materia prima senza un profitto personale (si va dai 4,50 ai 6-7 eruo in base al modello e in base alla composizione)'. L'iniziativa di Eker shop nasce dunque dalla idea di due giovani fratelli di Mirandola che a causa del Covid-19 sono rimasti a casa dal lavoro in cassa integrazione.'Grazie all’aiuto iniziale dei nostri genitori, abbiamo acquistato un po’ di filato e cominciato a sviluppare alcuni primi prototipi su macchine tessili, fino ad arrivare piano piano a specializzarci e poter anche aggiungere scritte, loghi e disegni personalizzati sia per aziende che per privati, adulti e bambini. Abbiamo poi potuto anche ampliare la gamma di colori acquistando altro filato della migliore qualità e certificato anallergico che risulta molto confortevole e fresco per l’estate. Cominciando da amici e parenti ha cominciato poi a spargersi la voce anche tramite social network. Ad oggi, abbiamo raggiunto svariati ordini, includendo aziende, fisioterapisti, parafarmacie, cliniche veterinarie e stiamo cominciando ad avere gli ordini di vari centri estivi privati e comunali, e ci proponiamo a enti comunali, scuole, regione... Abbiamo inoltre progettato di recente un modello nuovo dedicato a bambini e sportivi, con un nuovo filato innovativo utilizzato dai grandi marchi nel mondo dello sport grazie alle sue proprietà di traspirazione. In questo nuovo modello è possibile fare disegni, loghi e scritte molto definite. Le nostre mascherine sono lavabili, a mano o in lavatrice a 20-30°, che è molto positivo per l’ambiente in quanto si evitano sprechi di mascherine monouso; vengono consegnate lavate e imbustate singolarmente'.