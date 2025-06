Maserati Biturbo Shamal firmata Modena Automobili: 33 esemplari da 585mila euro

Nel 1982, la Maserati Biturbo ridefiniva il panorama automobilistico con il suo design audace e le sue straordinarie prestazioni, diventando simbolo di innovazione e prestigio. Con l’introduzione della Maserati Shamal nel 1989, la gamma raggiunse il suo apice: un motore V8 biturbo da 3.217 cc, design firmato Marcello Gandini e una produzione limitata a 369 esemplari, consolidando il suo status di oggetto del desiderio per gli appassionati del marchio.

Modena Automobili ha trasformato la Maserati Biturbo Shamal in un capolavoro contemporaneo, rispettando il Dna originale ma arricchendolo con caratteristiche moderne. Il cuore del progetto è un motore V6 Twin Turbo da 3.0 litri, originariamente progettato da Maserati con supervisione Ferrari, capace di sviluppare 500 CV e una coppia massima di 550 Nm. Questo consente al veicolo di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,0 secondi e di raggiungere una velocità massima di 290 km/h. Il cambio automatico ZF a 8 velocità garantisce fluidità e precisione. Le sospensioni rivisitate migliorano la maneggevolezza e la stabilità, mentre l’impianto frenante Brembo e i pneumatici Pirelli PZero assicurano prestazioni di guida sportive. Il design esterno, in acciaio e carbonio, reinterpreta le linee originali con dettagli moderni come gruppi ottici a LED e profili muscolosi.

Oggi al Garage MilleMilia di Modena il Ceo e Cfo Franco Righi ha svelato il bolide: 33 esemplari venduti al prezzo di 585mila euro l'uno.