Restomod d'eccellenza: ecco la Maserati Biturbo Shamal ripensata da Modena Automobili

Questa sera presso il Garage MilleMilia di Modena verrà svelato al pubblico il modello della MA-01 Maserati Biturbo Shamal, anteprima del primo esemplare reale in fase di realizzazione. L’evento vedrà la presenza del Ceo Franco Righi, dei soci, del comitato tecnico e dell’intera squadra di Modena Automobili; la giovane realtà che fonde passato e futuro per dare nuova vita a leggende del design automobilistico italiano.Il progetto MA-01, recentemente presentato anche al Top Marques di Monte Carlo alla presenza del Principe Alberto II di Monaco, ha già riscosso grande interesse tra collezionisti, appassionati del marchio Maserati e non solo.La MA-01 non è una semplice reinterpretazione: è un restomod che prende origine dalla Maserati Biturbo Shamal del 1989, icona firmata Marcello Gandini, e ne rielabora l’essenza per trasformarla in un’auto del presente e del futuro.Una vettura che conserva l’anima del Tridente e ne esalta lo spirito sportivo con uno stile muscolare e futuristico, un uso esteso della fibra di carbonio per alleggerirne la struttura, e un motore V6TwinTurbo da 500CV, derivato dalla Maserati Ghibli S, capace di performance al vertice: 0-100 km/h in 5,0 secondi e velocità massima di 290 km/h.Il design è stato completamente rivisitato: prese d’aria maggiorate, calandra ribassata, gruppi ottici a Led incastonati in una struttura in carbonio, passaruota bombati in puro stile Gandini e una coda tronca rivisitata con spoiler ad arco e diffusore posteriore con scarichi sdoppiati.Solo 33 esemplari della MA-01 verranno realizzati, tutti omologati TUV, ciascuno numerato, completamente assemblato a mano a Modena e altamente personalizzabile in ogni dettaglio, dagli interni ai materiali, fino alla configurazione meccanica.Il prezzo di listino parte da 585.000 euro (tasse escluse) e per venire incontro alla nuova generazione di collezionisti e investitori digitali, Modena Automobili accetterà anche pagamenti in Bitcoin, aprendo così al mondo delle criptovalute.Il progetto MA-01 si avvale oggi di un Comitato Tecnico composto da acclamati esperti di fama internazionale della Motor Valley. Si affiancano al Ceo e Cfo Franco Righi, l'ingegnere Roberto Corradi, precedentemente Head of Product Development Maserati ma con un solido background come Product Development Director in Ferrari, l'ingegnere Gianluca Di Oto, ex responsabile del progetto Maserati MC20, con oltre 25 anni di esperienza in veicoli ad alte prestazioni maturate in prestigiose aziende del panorama automobilistico mondiale, tra cui Sparco, Ferrari, Aprilia, Alfa Romeo e Maserati, l'ingegnere Giacomo Danisi, con un'esperienza trentennale come CEO di Danisi Engineering, azienda leader con sedi a Torino, Modena,Monaco e Shanghai e l'ingegnere Franco Bonavigo, Ceo di Bf Project azienda modenese leader nel settore automotive.