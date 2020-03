Medici positivi asintomatici al lavoro: la Regione replica

“Siamo pronti al confronto, come facciamo sempre, con le Organizzazioni sindacali in merito al documento inviato alle Ausl sul tema della tutela degli operatori sanitari impegnati nella lotta al coronavirus. Un documento (foto sopra) che è stato redatto, lo voglio precisare, sulla base delle indicazioni tecnico-scientifiche che abbiamo ricevuto”.

Così l’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini, alle osservazioni avanzate dalle Organizzazioni sindacali rispetto alle tutele necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori sanitari impegnati nella lotta al virus. In particolare i sindacati avevano denunciato la possibilità concessa dalla regione ai medici di tornare a lavorare su base volontaria anche se positivi al Covid.

“Il nostro impegno - prosegue l’assessore Donini - ad aumentare il numero dei tamponi eseguiti rimane e già lo stiamo onorando. Tra le priorità vi è certamente quella rappresentata dalla necessità di tutelare chi sta facendo uno straordinario lavoro in tutti i luoghi di cura dell’Emilia-Romagna, professionisti che sono messi a dura prova in questi giorni e che non smetteremo di ringraziare”

“Detto questo- conclude Donini- come è nostra consuetudine da sempre, apriremo da subito - assieme al Commissario ad acta per l’Emergenza coronavirus, Sergio Venturi - un confronto con le Organizzazioni sindacali, per far sì che la lotta al virus possa realizzarsi nelle migliori condizioni possibili, nella difficile situazione nella quale ci troviamo”.