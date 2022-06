Medici sospesi senza stipendio, Tar Lombardia manda legge alla Consulta: 'Incostituzionale'

Una legge che togliendo lo stipendio ai medici sospesi intaccherebbe direttamente la dignità della persona colpita dal provvedimento. Intangibile sia dall’imputabilità di un comportamento lecito o illecito (in questo caso), sia dalla causa della condizione di indigenza: su questo baricentro, oltre che sulla disparità con altre situazioni raffrontabili, il Tar della Lombardia manda alla valutazione della Consulta, ravvisandone la possibile incostituzionalità, la legge che lascia senza lavoro e senza stipendio gli operatori sanitari che non si vaccinino contro il Covid 19. Senza inoltre prevedere, per loro, alcun minimo trattamento economico per il sostentamento, quale un assegno di assistenza alimentare o un reddito di cittadinanza.'L’attuale disciplina normativa — affermano l’estensore Rosanna Perilli con il presidente Domenico Giordano e il consigliere Fabrizio Fornataro nel caso di una operatrice sanitaria dell’Asst Fatebenefratelli/Sacco nelle dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera Milano — pone il dipendente inadempiente all’obbligo vaccinale dinanzi ad una scelta obbligata tra farsi vaccinare ed essere sospeso dal servizio senza stipendio e senza alcun trattamento economico: ma questo assetto «si rivela sproporzionato rispetto alla realizzazione del fine di tutela della salute pubblica, in quanto l’esito del bilanciamento dei rilevantissimi interessi coinvolti, effettuato dal legislatore nell’esercizio dell’ampia discrezionalità politica, conduce ad un risultato implausibile'.