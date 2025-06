Mercato Albinelli di Modena, ecco il nuovo cda: Solieri resta presidente

È stato rinnovato, con il voto dei consorziati, il Consiglio di amministrazione del Consorzio Mercato Albinelli. Il nuovo Cda, che resterà in carica due anni, è composto da quattro conferme e tre novità.Tra le conferme il presidente Andrea Solieri, B.F. – Salumeria e Pescheria Porto Garibaldi, mentre il vice presidente sarà Alessandro Neviani, Bottega della Pasta. Cinque i consiglieri: rinnovo per Lorella Vaschieri, LDM - Frutta e verdura e per Giuseppe Bove, Antica Bottega ristorazione, mentre sono nuovi Jenny Alessandro, Dolce Incontro, Massimo Cavalcanti, Fratelli Cavalcanti frutta e verdura, e Davide Rabacchi, Amadori frutta e verdura.'Innanzitutto voglio ringraziare i consorziati per la conferma come presidente, una conferma che certifica la bontà del lavoro fatto in questi anni – sottolinea il presidente Andrea Solieri –. Questa elezione rappresenta una grande responsabilità in un periodo importante per il Mercato Albinelli, un periodo ricco di sfide per far crescere sempre più il nostro mercato e per attrarre nuovi clienti. I dati degli ingressi dimostrano che l’Albinelli resta un punto imprescindibile dell’offerta del centro storico di Modena e l’arrivo di migliaia e migliaia di turisti, molti dei quali stranieri, ci riempie di orgoglio.Al tempo stesso non possiamo dimenticare che siamo ancora in attesa dei nuovi bandi per coprire i posti rimasti liberi: le richieste non mancano, e questo è molto positivo, ma ancora siamo in attesa a causa di un rimpallo di responsabilità tra livelli istituzionali che sta diventando troppo lungo'.'Il Mercato Albinelli – incalza Solieri – è una eccellenza e propone eccellenze: passare tra i banchi non è solo un modo per trovare, tutti insieme e in pochi metri, tutti i prodotti che hanno fatto di Modena una delle capitali del food a livello mondiale, ma anche di vivere un’esperienza unica. Lo dimostra l’interesse dei media, le troupe televisive che vengono da tutto il mondo per raccontare e far vivere il nostro mercato. Come Cda – conclude il presidente Solieri – proseguiremo sulla strada tracciata, ovvero quella del coinvolgimento dei consorziati e di realizzare proposte ed eventi che rendano sempre più il Mercato Albinelli il cuore di Modena, e proseguiremo il lavoro a fianco delle istituzioni, a cominciare dal Comune di Modena, per migliorare la struttura e l’offerta, rendendo quindi l’Albinelli ancora più attrattivo e accogliente'.Da sinistra Davide Rabacchi, Giuseppe Bove, Lorella Vaschieri, Andrea Solieri, Jenny Alessandro, Massimo Cavalcanti, al centro in ginocchio Alessandro Neviani