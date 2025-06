Meteo e caldo record, domani previsti temporali anche a Modena

Si spezza il caldo record in Emilia-Romagna con l'arrivo di forti temporali nella giornata di domani, martedì 1 luglio, sulla parte emiliana della regione. La Protezione civile emiliano-romagnola ha emesso per questo un'allerta di colore giallo, dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, che interessa le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, dalla montagna alla pianura. 'Per la giornata di martedì 1 luglio - si legge nel bollettino - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale della regione'.



