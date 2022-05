Il sisma ci ha dato tante lezioni, la prima è che può tornare: a Mirandola il convegno nazionale

Nell'ambito del decennale del sisma che ha duramente colpito l’Area Nord del territorio modenese, e del lavoro di valorizzazione, decostruzione e ricostruzione della memoria portato avanti dal Centro Documentazione sisma, sabato 21 maggio il Comune di Mirandola ospiterà un convegno multidisciplinare aperto al pubblico volto a focalizzare l’impatto del terremoto medesimo sotto molteplici aspetti. Si tratta di un evento, che vedrà la partecipazione di una serie di autorità, compreso il presidente della Commissione Nazionale Grandi Rischi, docenti universitari, medici, in cui ad essere focalizzati saranno le cause di un fenomeno così disastroso, la geologia del territorio, la ricostruzione, manche l’impatto che il sisma ha avuto sulla comunità, dal punto di vista economico, sociale e della salute.La conferenza stampa di presentazione del Convegno si è tenuta questa mattina presso il piano terra della sede dell’Ex Cassa di Risparmio di piazza Matteotti a Mirandola finalmente recuperata dopo il terremoto del 2012.La sede dell'ex Cassa di risparmio sarà aperta in parte al pubblico a partire da venerdì 20 maggio – in occasione della giornata studio, “Chiesa di San Francesco di Mirandola”, dedicata al concorso di progettazione preliminare per la conservazione, il recupero e la valorizzazione della chiesa di San Francesco – con la possibilità di visitare fino al 17 luglio la mostra multimediale “Memorie dal sisma 2012-2022”, allestita al suo interno.