Modello Hera: rispettando le regole della differenziata il risultato è questo

Il Comune ha addirittura pubblicato fotogrammi di persone colpevoli di abbandonare rifiuti o di conferirli in modo errato. Bene. Ma se si rispettano pedissequamente le regole della multiutility rispetto alla gestione dell'immondizia nelle case e nei palazzi il risultato qual è?La risposta è nella galleria fotografica odierna. Hera, come abbiamo dato conto , ha invitato gli amministratori di condominio a invitare i cittadini a mettere la differenziata direttamente nelle aiule in attesa del servizio di ritiro. Il problema è che la raccolta avviene di rado e lo spettacolo che si palesa in città è quello sopra descritto dalle fotografie. Una città invasa da sacchi del pattume giallo-canarino diligentemente accumulati dai cittadini civili.Questo è il modello-Hera quando funziona. Invece sui disservizi e sui cumuli di sacchi indifferenziati davanti ai cassonetti, abbiamo dato conto ripetutamente.