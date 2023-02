Follia porta a porta, su indicazione Hera i sacchi del pattume vanno nelle aiuole

'Conseguentemente la riunione eseguita con la società Hera Servizi in data 02.12.2022, in qualità di ditta incaricata per l’esecuzione delle attività di raccolta differenziata porta a porta del comune di Modena, siamo con la presente a comunicarvi che il luogo di posizionamento dei sacchi rifiuti sono... le aiuole lato via Giardini, come da foto allegata'. La surreale indicazione per la raccolta di carta, plastica e organico è stata messa nero su bianco in una lettera inviata da un noto amministratore di condominio modenese a decine di condomini.Insomma, nel caos della raccolta porta a porta introdotta a Modena, si certifica che i sacchi dell'immondizia vanno messi dentro alle aiuole. E pazienza se qualcuno aveva pensato di abbellire lo spazio verde con qualche fiorellino: la svolta green impone sacchi del pattume gialli accanto ai tronchi degli alberi.Il risultato è nelle immagini che pubblichiamo sopra. Immondizia abbandonata in attesa che una volta alla settimana venga raccolta. E succede un po' ovunque a Modena, qui sotto altre immagini odierne in via Donatori di Sangue e via Avanzini.E ancora qui sotto la raccolta dell'organico nelle aiuole di via Formiggina, al Villaggio Zeta. E, ovviamente, se qualcosa è stato sbagliato nella raccolta, sul sacchetto i tecnici Hera incollano un adesivo per riprendere il cittadino.Tutto questo mentre Hera immagina di risolvere il problema con lo spazzino di quartiere il quale, a questo punto, darà precise disposizioni ai condomini: l'immondizia solo nelle aiule. Serve civiltà...