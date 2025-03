Modena: 21,8 milioni di multe nel 2024, ma 13 milioni non si incassano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel 2024 il Comune di Modena ha verbalizzato sanzioni per violazioni al codice della strada per 21 milioni 839mila euro (5,6 milioni frutto della attività degli autovelox), ma ben 13,5 milioni vanno nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Questo significa che concretamente restano 8,3 milioni di proventi. Sono questi i numeri che emergono dalla Rendicontazione dei proventi delle sanzioni per violazione al codice della strada approvato con una recente delibera a consuntivo 2024.

I numeri certificano come il 62% di quanto verbalizzato il Comune di Modena ipotizza non venga incassato.