Modena: 245 classi in quarantena, quasi 1300 ragazzi

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 28.045 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico in provincia di Modena.Di questi, 3.247 sono risultati positivi. Si tratta di 2.936 studenti e 311 operatori scolastici.Dal 17 al 24 gennaio 2022, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 369. 245 le classi in quarantena, di cui 23 nei servizi educativi 0-3, 99 nella scuola dell’infanzia, 123 nella scuola primaria.Complessivamente, tra studenti e personale scolastico, le persone attualmente in quarantena sono 1390, di cui 1294 ragazzi (pari all’1,1% della popolazione in età scolare) e 96 docenti (lo 0,6% del totale).