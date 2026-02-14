Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, 34enne ha un infarto alla partita di calcetto: salvato con la circolazione extracorporea

Trattato dal Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Civile di Baggiovara, prosegue la sua riabilitazione

Ha accusato un infarto nel corso di una partita di calcetto, ma grazie a un tempestivo intervento presso l’Ospedale Civile di Baggiovara è stata salvata la vita di un 34enne. I fatti sono accaduti nei giorni scorsi.

Il giovane ha avvertito un forte dolore toracico durante una partita di calcio a 5 ed è stato soccorso dal personale del 118. Trasportato d’urgenza all’Ospedale Civile di Baggiovara, tramite accertamenti diagnostici gli è stato diagnosticato un infarto miocardico acuto infero laterale esteso.

Il paziente è stato immediatamente sottoposto a coronarografia in emergenza ma, nelle fasi iniziali della procedura, si è verificato un improvviso peggioramento del quadro clinico con arresto cardiaco refrattario, ovvero non responsivo alle terapie mediche massimali e alle consuete manovre rianimatorie.

È stato quindi attivato l’ECMO Team del Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Civile di Baggiovara, diretto dalla dottoressa Lesley De Pietri (nella foto), che ha avviato tempestivamente una circolazione extracorporea mediante cannulazione femoro-femorale, consentendo il ripristino del ritmo cardiaco e la prosecuzione della coronarografia, durante la quale è stata trattata un’occlusione completa della coronaria destra.

A 24 ore dall’arresto cardiaco, come previsto dal protocollo regionale nei casi caratterizzati da grave compromissione cardiaca, e previo contatto con l’Hub Sant’Orsola di Bologna, il paziente è
stato trasferito al centro cardiochirurgico cittadino Hesperia Hospital, dove è stato ricoverato alcuni giorni prima del suo rientro presso l’UTIC di Baggiovara.

Dopo la sospensione della sedazione, il quadro neurologico del paziente è risultato integro, rendendo possibile l’estubazione a soli due giorni dall’arresto cardiaco. A distanza di tre giorni dal fatto è stata inoltre sospesa l’assistenza ECMO, grazie a un evidente recupero della funzionalità cardiaca, sebbene non ancora completo.

'Grazie all’impegno ed alla dedizione del Dottor Simone Rinaldi, che da anni si è dedicato alla creazione e all’organizzazione del team ECMO – spiega la dottoressa Lesley De Pietri – siamo oggi in grado di garantire una copertura diurna delle eventuali emergenze che dal territorio giungono al nostro ospedale'.

'ECMO – prosegue De Pietri – è una tecnica di assistenza di circolazione extracorporea che fornisce supporto cardiocircolatorio e respiratorio nei pazienti con grave insufficienza cardiaca e respiratoria acuta potenzialmente reversibile. Il trattamento avanzato dell’arresto cardiaco mediante supporto extracorporeo richiede la presenza di un gruppo dedicato di sanitari, composto da anestesisti rianimatori, medici di Pronto soccorso, cardiologi e personale infermieristico, l’ECMO Team, dedicato alla cannulazione percutanea in Pronto soccorso o all’interno del presidio ospedaliero e alla gestione in Terapia Intensiva dei pazienti sottoposti a ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation).
L’impiego di sistemi di assistenza ventricolare percutanea nei pazienti con arresto cardiaco refrattario, come dimostrato dalle evidenze scientifiche, è in grado di aumentare significativamente la percentuale di sopravvivenza nei pazienti colpiti da arresto cardiaco sia in ambito ospedaliero sia extraospedaliero'.

