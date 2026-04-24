Modena, a pochi giorni dal 25 aprile è morto Giuseppe Fogliani, uno degli ultimi partigiani viventi

E' morto nella notte tra lunedì e martedì a 100 anni Giuseppe Fogliani, uno degli ultimi partigiani combattenti della città. Era nato il 21 gennaio 1926.

Contadino poi operaio alla Ferrari di Maranello aveva deciso giovanissimo di sottrarsi al reclutamento forzato nelle milizie della Repubblica Sociale Italiana. Come tanti altri giovani doveva scegliere se combattere per fascisti e nazisti o unirsi a chi lottava, con e senza armi, per la democrazia. Scelse la durezza della Resistenza in montagna. Col nome di battaglia 'Ubersetto', fu a Montefiorino con Paganelli e Gorrieri, parte di quel moto straordinario che univa culture politiche, ideali e progetti anche molto diversi tra loro.