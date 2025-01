Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Andranno a processo per aver turbato la messa durante le celebrazioni del patrono di Modena, San Geminiano, il 31 gennaio dello scorso anno. Quattro persone, sedute tra i banchi del Duomo di Modena, avevano iniziato a leggere ad alta voce brani dell'enciclica 'Laudato Si'' di Papa Francesco. Si tratta di tre donne di 28, 49 e 63 anni e di un 34enne, tutti attivisti del movimento ambientalista 'Extinction Rebellion'. L'azione dimostrativa era proseguita anche dopo l'invito a non interrompere la funzione religiosa ed era stata chiamata la polizia. Sul posto erano intervenuti gli agenti della Digos, scortando gli ambientalisti all'esterno della Cattedrale e, dopo, portandoli in Questura. Era poi scattata una denuncia d'ufficio per 'turbamento di funzioni religiose'. Il gip ha emesso a loro carico un decreto penale di condanna a 15 giorni di carcere, convertiti in 1.125 euro di multa a testa. Gli attivisti però, assistiti dall'avvocato Fausto Gianelli, hanno presentato opposizione e, tra una settimana, il prossimo 29 gennaio, prenderà il via il processo a loro carico. i militanti di 'Extinction Rebellion' rivendicano 'il principio della libertà di espressione' e parlano di 'atto legittimo per sottolineare la necessità di affrontare urgentemente la crisi climatica'.