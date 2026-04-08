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Modena, ad Alessia Corni e Giulia Chiminelli la Borsa di Studio 'Donna Ingegno' dell’Ordine Ingegneri

Modena, ad Alessia Corni e Giulia Chiminelli la Borsa di Studio 'Donna Ingegno' dell’Ordine Ingegneri

Le Borse di Studio, dal valore di 1.500 euro ciascuna, vengono assegnate come sostegno al completamento del percorso accademico

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Presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena si è tenuta la cerimonia di premiazione della seconda edizione delle Borse di Studio “Donna Ingegno”. L’iniziativa, istituita per sostenere le giovani donne che intraprendono la carriera ingegneristica, consiste in un premio di 1.500 euro che viene assegnato a studentesse iscritte al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, che si sono distinte nei diversi ambiti dell’Ingegneria. Ad aggiudicarsi il premio sono state Giulia Chiminelli (per la categoria Ingegneria Meccanica, Ingegneria del Veicolo, Advanced Automotive Engineering, Sustainable Industrial Engineering) ed Alessia Corni (per la categoria Ingegneria Informatica, Electronic Engineering, Artificial Intelligence Engineering).

 

'La Borsa di Studio “Donna Ingegno” – dichiara Valeria Dal Borgo, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Modena – è stata istituita allo scopo di valorizzare, incoraggiare e mettere in evidenza la figura della donna in ambito tecnico. Il nostro Ordine professionale ritiene doveroso attribuire un riconoscimento di merito alle studentesse che hanno prodotto brillanti risultati universitari durante il percorso della laurea triennale. Grazie al sostegno di Generali Private Banking, nostro partner in questa iniziativa, due neolaureate della Facoltà di Ingegneria di UNIMORE riceveranno un contributo finalizzato ad agevolare il proseguimento degli studi, e quindi la possibilità di integrarsi nel mondo del lavoro con le stesse opportunità

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e la stessa retribuzione economica dei loro colleghi uomini'.


'L’istituzione di una Borsa di Studio dedicata alle giovani neolaureate in Ingegneria mira a incentivare la presenza femminile nel settore e a supportare il completamento del percorso accademico, contribuendo così a ridurre il divario di genere in un campo ancora prevalentemente maschile. Inoltre, vogliamo porre le basi affinché si crei un legame sempre più stretto e proficuo tra le studentesse di Ingegneria ed il nostro Ordine professionale' - ha sottolineato Maddalena Ronchetti, Consigliere referente per la Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli Ingegneri di Modena.

 

Giulia Chiminelli è risultata vincitrice per la categoria Ingegneria Meccanica, Ingegneria del Veicolo, Advanced Automotive Engineering, Sustainable Industrial Engineering. Originaria di Cavalese (TN), risiede in provincia di Vicenza. Giulia ha conseguito presso Unimore la laurea triennale in Ingegneria del Veicolo (voto: 110/110 con lode) ed è iscritta al corso di Laurea Magistrale in Advanced Automotive Engineering – Racing Car Design. Si distingue per un percorso accademico solido e determinato, caratterizzato da impegno costante e da una preparazione tecnica di alto livello, che testimoniano una forte motivazione verso la professione ingegneristica.

 

Alessia Corni è risultata vincitrice per la categoria Ingegneria Informatica, Electronic Engineering, Artificial Intelligence Engineering.

Originaria di Formigine, Alessia ha conseguito presso UNIMORE la laurea triennale in Ingegneria Informatica (voto: 110/110 con lode) ed è iscritta al corso di Laurea Magistrale in Artificial Intelligence Engineering. Si è distinta per un profilo dinamico e completo, capace di coniugare competenze tecniche, curiosità e capacità di affrontare con consapevolezza le sfide di un ambito in continua evoluzione.

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