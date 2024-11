Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nato nel 1929, nipote di Riccardo Simonini, padre della pediatria italiana, a Modena ha percorso la carriera universitaria in Pediatria divenendo prima direttore dell’Istituto di Clinica pediatrica poi direttore del Dipartimento di Scienze ginecologiche, ostetriche e pediatriche, fino al 2000. In ambito universitario è stato anche direttore del Corso di perfezionamento in neonatologia e delle scuole di specializzazione in pediatria e neuropsichiatria infantile. Ha presieduto dal 1980 al 1984 la Società italiana di neuropediatria e dal 1982 al 1984 la Société Européenne de Neurologie Pédiatrique. Dal 1995 era membro della New York Academy of Sciences e socio onorario della Società Italiana di Storia della Medicina.Presidente dell'associazione medici Cattolici Italiani (sezione di Modena) dal 1990 al 1999, Cavazzuti è stato anche consigliere comunale dal 1990 al 1995 nelle fila della Dc.Lascia la moglie Maria Teresa e le figlie Giovanna e Lucia. I funerali avranno luogo domani, sabato 2 novembre, alle 14 partendo dalla Casa Funeraria Terracielo a Modena, direttamente per la Chiesa di San Giovanni Bosco dove sarà celebrata la liturgia funebre, poi proseguiranno per il cimitero di Castelvetro. Questa sera alle 18 nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Bosco sarà recitato il Rosario.