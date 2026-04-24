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Modena, aggressione a uno steward: denunce e Daspo per 3 tifosi del Palermo

Modena, aggressione a uno steward: denunce e Daspo per 3 tifosi del Palermo

I tre sostenitori avevano aggredito con violenza il responsabile degli steward, coinvolgendo anche un appartenente alla Polizia di stato intervenuto in soccorso

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Nei giorni scorsi la Polizia di Modena ha notificato la misura di prevenzione del divieto di accedere alle manifestazioni sportive (Daspo) a tre tifosi del Palermo Fc di 19, 23 e 41 anni, rispettivamente della durata di 5, 3 e 10 anni, adottati dal Questore di Modena, Lucio Pennella.

I fatti risalgono al 24 gennaio scorso: al termine dell’incontro di calcio tra Modena e del Palermo, durante il deflusso della tifoseria ospite, i tre sostenitori avevano aggredito con violenza il responsabile degli steward, coinvolgendo anche un appartenente alla Polizia di stato intervenuto in soccorso.

All’esito di un’attività info investigativa svolta dalle Digos di Modena e Palermo, i 3 tifosi del Palermo calcio sono stati denunciati per i reati di lesioni personali aggravate in concorso, resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, nonché violenza e minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

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