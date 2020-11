Modena, al Novi sad un giorno di mercato con più controlli

Perimetro recintato, mascherine sul viso di tutti e più attenzione al rispetto delle norme anti-Covid. A Modena al Novi Sad è stato un lunedì di mercato più calibrato alla pandemia che stiamo vivendo rispetto al passato. Certo, non tutti i banchi avevano i gel igienizzanti presenti e nemmeno tutti consentivano di toccare la merce solo coi guanti (misure che teoricamente sarebbero attive già da marzo), ma lo scrupolo maggiore era evidente camminando per i banchi. La promessa di contingentare gli accessi, del resto, oggi è stata mantenuta anche grazie alla non eccessiva affluenza, probabilmente molti modenesi sono stati scoraggiati anche dal freddo pungente che ha caratterizzato la mattinata.

