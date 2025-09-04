Quattro giorni di rievocazione, musica, teatro, buon cibo e condivisione per un totale di 120 eventi per tutte le età che accompagneranno spettatori e appassionati indietro nel tempo, oltre 40 espositori artigianali, più di 15 stand gastronomici, 400 rievocatori provenienti da tutta Italia e 5 concerti.“La Profezia di Didone”, titolo di Mutina Boica 2025, invita a volgere lo sguardo al più grande conflitto dell’antichità, la seconda Guerra Punica, e lo fa attraverso gli occhi di una donna, la regina Didone, mitica fondatrice di Cartagine. Lei, insieme a tante altre donne saranno protagoniste di questa edizione. 'Non è semplice guardare alla storia antica dagli occhi delle donne, sempre ai margini di un mondo che, nelle figure politiche e militari così come letterarie, ha nell’uomo l’unico riferimento –commentano gli organizzatori - Ma se sono gli uomini a fare la guerra, le donne come Didone ci ricordano che l’amore è più forte dell’ambizione.
Modena, al Parco Ferrari torna Mutina Boica
La Profezia di Didone, titolo di Mutina Boica 2025, invita a volgere lo sguardo al più grande conflitto dell’antichità, la seconda Guerra Punica
Quattro giorni di rievocazione, musica, teatro, buon cibo e condivisione per un totale di 120 eventi per tutte le età che accompagneranno spettatori e appassionati indietro nel tempo, oltre 40 espositori artigianali, più di 15 stand gastronomici, 400 rievocatori provenienti da tutta Italia e 5 concerti.“La Profezia di Didone”, titolo di Mutina Boica 2025, invita a volgere lo sguardo al più grande conflitto dell’antichità, la seconda Guerra Punica, e lo fa attraverso gli occhi di una donna, la regina Didone, mitica fondatrice di Cartagine. Lei, insieme a tante altre donne saranno protagoniste di questa edizione. 'Non è semplice guardare alla storia antica dagli occhi delle donne, sempre ai margini di un mondo che, nelle figure politiche e militari così come letterarie, ha nell’uomo l’unico riferimento –commentano gli organizzatori - Ma se sono gli uomini a fare la guerra, le donne come Didone ci ricordano che l’amore è più forte dell’ambizione.
