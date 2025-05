Modena, al parco Novi Sad arriva la ruota panoramica

Al parco Novi Sad dagli inizi di giugno arrivano una ruota panoramica dalla quale provare l'emozione di guardare la città dall'alto e un trenino per collegare il centro storico con il Novi Sad, passando per i luoghi iconici della città come il mercato Albinelli, Piazza Grande e Piazza Roma.Sono le novità che attendono l'estate nel parco cittadino compreso tra via Monte Kosica, via Fontanelli, via Berengario, viale Molza. Grande area della città intrisa di storia, che nel corso dei secoli si è trasformata da area militare a foro boario e poi in ippodromo, e luogo sul quale l'amministrazione comunale ha acceso i fari in modo particolare per animarla con l'obiettivo di farla vivere a pieno da tutti - residenti, lavoratori, studenti e turisti - come presidio di socialità e sicurezza a cinquecento metri dal centro storico.Per questo la giunta comunale ha approvato, nella seduta di mercoledì 21 maggio, la delibera con il progetto “Modena Gira – Sky&Train”, che sarà gestito dalla società di promozione del centro storico Modenamoremio e sarà in funzione fino alla fine dell'anno.La ruota panoramica, posizionata nel lato del parco verso l'autostazione delle corriere, sarà l'attrazione sulla quale salire tutti i giorni con orari diversificati tra estate e autunno.Dall'apertura al 31 agosto la biglietteria sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 22.45, l'ultimo giro sulla ruota si potrà fare alle 23. In seguito si salirà dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.30.La stazione di partenza e di arrivo del trenino sarà in via Bono da Nonantola, ovvero all'ingresso del parco sulla sinistra del foro Boario: si tratta di un trenino su gomme che si dirigerà in centro storico attraverso via Emilia Centro, corso Duomo, piazza Grande, piazza XX settembre, via Mondatora, via Canalino, via Mascarella, corso Canalgrande, piazza Roma, piazza San Domenico, via Cesare Battisti e ritorno da via Emilia Centro fino a via Bono da Nonantola.Le fermate saranno sei: piazza Matteotti lato marciapiede, piazza XX settembre, corso Canalgrande incrocio via Emilia, piazza Roma angolo via tre febbraio, piazza Matteotti e arrivo in via Bono da Nonantola. Il trenino non sarà solo un'attrazione per i turisti ma potrà essere utile ai residenti, ai lavoratori, alle famiglie, per raggiungere il centro dal parco; funzionerà sette giorni su sette, compresi i festivi, dalle 7.30 alle 19 con una frequenza delle corse di circa una ogni mezz'ora (il giro si compie mediamente in 25 minuti).Il costo dei biglietti prevede un sistema misto differenziato tra residenti e non, con un'ampia scelta di soluzioni e la gratuità per i bambini fino ai 2 anni.Un residente a Modena che acquista il biglietto verde per sola andata con fermata in corso Canalgrande paga 1 euro, un non residente 2. Per il circuito completo un residente paga 3 euro e un non residente 5. Tutte le informazioni sulle tariffe, anche per i gruppi, saranno disponibili sul sito di Modenamoremio.'Modena Gira – Sky&Train' è il primo dei tasselli che compongono un ricco programma dell'estate che si svelerà nelle prossime settimane e riserverà sorprese e luoghi nuovi che prenderanno vita.“Poco prima di essere eletto avevo promesso pubblicamente che uno degli obiettivi del mio primo anno sarebbe stato il riscatto del Novi Sad, da luogo considerato poco sicuro a porta d'accesso al centro dove accessibile e fruibile da tutti – spiega il sindaco Massimo Mezzetti - Sono molto contento di questo progetto che sta prendendo vita ed è il frutto della determinata volontà che stiamo mettendo in campo per aumentare la vivibilità della nostra città”.Sopra un rendering della ruota al parco