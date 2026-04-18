Modena, anatroccoli incastrati nei tubi da cantiere: la mamma li sorveglia fino al salvataggio del Pettirosso

Salvataggio di una nidiata di anatroccoli questa mattina in via Raimondo dalla Costa a Modena. Nella notte la mamma con una decina di anatroccoli ha cercato riparo in un manufatto in costruzione, ma due piccoli sono rimasti incastrati in un tubo di cantiere rimasto aperto. La madre con i restanti fratelli ha quindi vegliato sui due anatroccoli incastrati fino all'arrivo dei soccorsi contattati dal titolare di una delle attività aziendali della zona artigianale.

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A quel punto sono giunti sul posto i volontari del Pettirosso che hanno recuperato e salvato tutti gli anatroccoli.

Si ricorda che in questo periodo di dichiarazione dei redditi, è anche possibile devolvere il 5 per 1000 al Centro fauna il Pettirosso di Modena.

