Modena, anche alle elementari si ricorda l'orrore della Shoah

Anche all'Istituto Comprensivo 2 di Modena (composto dalle scuole primarie Galilei, San Geminiano, Emilio Po e dalla scuola media Calvino), come si fa tradizionalmente da molti anni, si è ricordata la fine della Shoah. In tutte le classi di ogni ordine scolastico sono state svolte attività per rispondere al dovere di tutti di ricordare.

Diversamente dagli altri anni dove la commemorazione aveva anche un significativo aspetto comunitario, quest'anno in ogni classe dell'Istituto si è riflettuto su questo importante tema. Sono stati visti firmati, fatte letture e soprattutto, con un linguaggio adeguato alle varie fasce di età, intavolate conversazioni con gli alunni.'Crediamo fortemente in queste iniziative affinché gli alunni sappiano riconoscersi nel valori del rispetto della persona e della pace tra i popoli - si legge in una nota dell'istituto -. I bambini e i ragazzi hanno così prodotto elaborati, manufatti per rendere omaggio a chi ha perduto la vita nei lager nazisti e a chi è sopravvissuto ad essi. Auspichiamo per il prossimo anno, finita l'emergenza Covid di ritornare a trascorrere in questa importante giornata in modo collettivo'.