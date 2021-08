Modena, anche le biblioteche comunali sono off limits senza green pass

'Dal 6 agosto per entrare in tutte le biblioteche comunali di Modena è necessario esibire il green pass (in formato digitale o cartaceo) e un documento di identità. Personale incaricato effettuerà controlli all'ingresso' - lo rende noto la stessa amministrazione comunale. 'Sono esclusi dall'obbligo i ragazzi fino a 12 anni e le persone esentate dalla vaccinazione con certificato medico. I box restitutori esterni rimangono a disposizione per restituire liberamente i documenti presi in prestito'.