Ancora un incidente ha visto coinvolto un mezzo pesante sulla Statale 12 nel tratto tra Modena e Bastiglia. A finire nel fossato che costeggia la careggiata stradale questa volta è stata una bisarca. Prima di Natale, pochi chilometri più avanti era finito fuori strada un camion il cui recupero aveva imposto la chiusura della strada per una notte . Due incidenti simili in poche settimane che si sommano ad altre uscite di strada, in particolare di mezzi pesanti. A quanto pare la pendenza del Canaletto, la scarsa larghezza delle due carreggiate e l'assenza di guardrail rende, in particolare per i camion, la strada particolarmente pericolosa, di qui il susseguirsi di incidenti simili.