Modena, anniversario eccidio delle Fonderie: 'Il dovere della memoria'

'Come Comune – ha proseguito Mezzetti - abbiamo voluto essere parte attiva del ricordo con la grande proiezione del documentario di Lizzani sulla facciata di palazzo dei Musei, proprio dove si tennero i funerali e Modena seppe dare una risposta democratica, seppur nel dolore, a quei lavoratori uccisi dalle forze dell'ordine'.

Per ricordare Angelo Appiani, Renzo Bersani, Arturo Chiappelli, Ennio Garagnani, Arturo Malagoli e Roberto Rovatti, che persero la vita in quel 9 gennaio di 75 anni fa, il sindaco Massimo Mezzetti e i segretari di Cgil, Cisl e Uil – Daniele Dieci, Domenico Chiatto e Roberto Rinaldi – hanno deposto una corona di alloro presso il cippo ai Caduti Ex Fonderie. Mentre in serata, sulla facciata del Palazzo del Musei, prosegue la proiezione del docufilm “I fatti di Modena” di Carlo Lizzani, che documenta il funerale dei sei operai della fabbrica Orsi, a cui presero parte oltre 300.000 persone.

Iniziato mercoledì 8 gennaio, il programma per il 75° anniversario dell’eccidio, sviluppato dal Comitato per la storia e la memoria del Novecento del Comune di Modena, si concluderà sabato 11 gennaio con l’itinerario urbano “Camminare la storia: Mutina Mutandis” con partenza alle 14.30 dalla Stazione dei Treni. Organizzato dall’Istituto Storico e Modena Sobborghi, il percorso prevede ricostruzioni storiche in realtà virtuale attraverso le trasformazioni del quartiere operaio Crocetta nel ‘900. Seguirà, alle 17.30, presso la Polisportiva Villa d'Oro, la presentazione del progetto “Mutina Mutandis: mappa ibrida per urbanauti nel tempo e nello spazio”.