Modena, arrestato spacciatore di cocaina, libero con obbligo di firma

Il tutto si svolge il 13 agosto scorso, nell’ambito di una mirata attività finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città. Attraverso specifici servizi di osservazione, appostamento e pedinamento, la Squadra Mobile ha fermato un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, nei pressi di via Divisione Acqui.

Nella sua immediata disponibilità e presso la sua abitazione sono stati rinvenuti circa 6 grammi di cocaina divisa in 20 involucri, 7 involucri di circa 2 grammi contenenti eroina, la somma in contanti di 1.270 euro divisa in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento.

Nell’udienza di oggi il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

