Modena, auto in fiamme all’ingresso dell’autostrada

I vigili del fuoco di Modena sono intervenuti questa mattina alle 10:50, per l’incendio di un'autovettura nei pressi dell'ingresso del casello autostradale di Modena Sud.

L’allarme è scattato appena il veicolo, regolarmente parcheggiato, ha iniziato a sprigionare fumo e fiamme per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Vignola.

I pompieri hanno provveduto a estinguere il rogo, evitando che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente e hanno successivamente effettuato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area. Non si segnalano feriti o persone coinvolte nell'evento. Sul luogo dell'intervento era presente anche la polizia autostradale per la gestione della viabilità.

