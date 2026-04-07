I vigili del fuoco di Modena sono intervenuti questa mattina alle 10:50, per l’incendio di un'autovettura nei pressi dell'ingresso del casello autostradale di Modena Sud.
L’allarme è scattato appena il veicolo, regolarmente parcheggiato, ha iniziato a sprigionare fumo e fiamme per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Vignola.
I pompieri hanno provveduto a estinguere il rogo, evitando che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente e hanno successivamente effettuato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area. Non si segnalano feriti o persone coinvolte nell'evento. Sul luogo dell'intervento era presente anche la polizia autostradale per la gestione della viabilità.
Modena, auto in fiamme all’ingresso dell’autostrada
L’allarme è scattato appena il veicolo, regolarmente parcheggiato, ha iniziato a sprigionare fumo e fiamme
I vigili del fuoco di Modena sono intervenuti questa mattina alle 10:50, per l’incendio di un'autovettura nei pressi dell'ingresso del casello autostradale di Modena Sud.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Straziante lutto per il Modena calcio: è morta a 10 anni la piccola Nina Rivetti
Biagio Passaro: 'Ricorrerò alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Al referendum voterò Sì'
Appennino sotto una bufera di neve
Cittadini in azione contro lo 'scassinatore' seriale di autoArticoli Recenti
Carenza di Medici di emergenza: in provincia di Modena ne mancano 14, bassa e montagna le più colpite
Pasqua in città: porte aperte a mostre musei e gallerie
Polizia stradale sotto organico a Modena: il Siulp punta i piedi e chiede maggiori risorse
Sassuolo: è morto a 84 anni Vittorio Messori, scrittore e giornalista cattolico