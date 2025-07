Modena, barbiere per 60 anni: Paolo Malerba chiude l'attività

Il 31 luglio dopo 60 anni, Paolo Malerba titolare della storica attività ‘Paolo acconciatore’ in viale Martiri della libertà a Modena cesserà l'attività di parrucchiere per uomo. Sono migliaia i modenesi che nel corso di sei decenni si sono seduti sulle caratteristiche poltrone di pelle di Paolo. ‘I clienti che, nel corso degli anni, sono divenuti amici ti ringraziano per esserti preso cura di noi, comprese le discussioni di calcio, le confidenze e le chiacchierate: resterai per sempre nei nostri cuori’ - scrivono i tanti clienti che fino ad oggi hanno frequentato la sua attività.



