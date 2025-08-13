‘Perché queste distruzioni? Chi in questi giorni ha avuto occasione di passare sul cavalcavia della Madonnina ha visto un deserto, un paesaggio urbano desolato e desolante dove prima c’erano alberature folte’. Così in una nota Italia Nostra Modena.
‘Entrando nel campo scuola, per capire cos’è successo, lascia sgomenti la distruzione sistematica e violenta di tutti gli alberi che davano elementi di qualità alla vasta area a ovest della palestra indoor, che dalle origini mai ha avuto una propria sistemazione. Sparite le alberature che coprivano la muraglia di autorimesse sull’intero confine con le case di via Scacciera, scomparsa la lunga cortina alberata che schermava la rampa del cavalcavia, spariti anche cinque o sei bei tigli, segati alla base. Perché queste distruzioni? In preparazione di un progetto di sistemazione generale? Ma esiste un progetto?. La Fratellanza, che pure ha in gestione l’impianto, è rimasta stupefatta dalla distruzione, scoprendola a cose fatte. Di certo non si ha notizia di un progetto, quantomeno di un progetto che sia stato oggetto delle iniziative di presentazione e consultazione pubblica, necessarie per la sua evidente importanza. Italia Nostra, ricordando l’importanza delle dotazioni diffuse di verde per il paesaggio urbano e per l’ambiente, in particolare per il benessere microclimatico del territorio urbano, ritiene indispensabile che l’amministrazione comunale dia esauriente spiegazione di quanto avvenuto e faccia conoscere i propri intendimenti, anche in applicazione del regolamento comunale del verde’.
‘Modena, campo scuola di atletica: perchè queste distruzioni?’
‘Lascia sgomenti la distruzione sistematica e violenta di tutti gli alberi che davano elementi di qualità alla vasta area a ovest della palestra’
‘Perché queste distruzioni? Chi in questi giorni ha avuto occasione di passare sul cavalcavia della Madonnina ha visto un deserto, un paesaggio urbano desolato e desolante dove prima c’erano alberature folte’. Così in una nota Italia Nostra Modena.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, barbiere per 60 anni: Paolo Malerba chiude l'attività
Emergenza urgenza montagna, avanti con gli infermieri senza Met, e la piazza di Sestola insorge
Amo, altra clamorosa tegola: lettera Agenzia Entrate su anomalie Iva 2022 protocollata un giorno prima della scoperta dell'ammanco
Modena, in aumento i ricoveri per KetaminaArticoli Recenti
Pericolo e incuria ignorati al parco di Santa Caterina
Il veicolo solare 'Emilia 5.9' sfiderà il deserto australiano: in partenza il team
Modena, al bar Schiavoni torna il Cotechino day
Modena, 37 anni fa moriva Enzo Ferrari: il ricordo