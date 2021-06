'Modena, cantiere infinito via dei Servi: ora il Comune ci risarcisca'

Non bastava il lockdown a mettere in ginocchio i commercianti e i ristoratori del centro di Modena. Da due mesi e mezzo per i negozianti di via dei Servi lavorare è praticamente impossibile. Il 12 aprile il Comune di Modena ha aperto infatti il cantiere per la riasfaltatura e riqualificazione della pavimentazione stradale con relativo rifacimento dei sottoservizi. Parliamo di un cantiere da 302mila euro appaltato alla Cpl Concordia, come si legge nel cartello di inizio lavori.'Per la durata del cantiere - aveva spiegato il Comune -, che salvo maltempo arriverà a conclusione a fine giugno, la circolazione nel tratto sarà sospesa, fatta eccezione per i veicoli di soccorso. Anche la sosta sarà vietata, mentre il transito pedonale sarà garantito in sicurezza sui marciapiedi'.Tutto previsto dunque, ma questo non significa che i disagi siano stati ammortizzati dagli operatori economici. 'In due mesi e mezzo ho fatto gli incassi appena sufficienti a coprire un mese di affitto - spiega Daniela Truca, titolare del negozio Daniela Moda di via dei Servi 39 -. Nella mia situazione si trovano tutti gli altri ristoratori e commerciati della zona. Questo stato di cose è inammissibile e, osservando lo stato di avanzamento del cantiere, non credo che la situazione sarà risolta nei tempi previsti, mi chiedo perchè non siano stati programmati questi lavori durante i mesi invernali di lockdown. A questo punto stiamo valutando di avanzare insieme una richiesta di rimborso per il danno subito. Così davvero è impossibile lavorare'.