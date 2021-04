Modena, cassonetti stracolmi di rifiuti a due passi dall'inceneritore

L'inceneritore è lì a due passi, acceso 24 ore su 24 350 giorni all'anno e in grado di bruciare 240mila tonnellate di indifferenziata all'anno, eppure i cassonetti a due passi dall'ingresso dell'impianto gestito da Hera sono tutti stracolmi con l'immondizia in strada.Le foto, inviataci da un lettore e scattate questa mattina, mostrano infatti come tutti i cassonetti di via Cavazza siano pieni di rifiuti, una condizione che accomuna tutte le aree per la raccolta differenziata dell'immondizia nella strada che conduce dall'ingresso dell'inceneritore ai Molini industriali di Albareto.