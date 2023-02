Modena, cassonetti svuotati ma i rifiuti restano in strada

I cassonetti della differenziata sono appena stati svuotati dal gestore Hera, ma a terra restano i rifiuti che si sono accumulati nel corso delle giornate. Un degrado che stride ancor di più in un quartiere che - come noto - è appena stata oggetto di un importante intervento di riqualificazione.

